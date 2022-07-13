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Haberler Spor Xeka hamlesi

Xeka hamlesi

Beşiktaş’ın Xeka için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. Daha önce G.Saray’ın da gündemine gelen 27 yaşındaki Portekizli oyuncunun bonservisi elinde

13.7.2022

Xeka hamlesi

Beşiktaş, Galatasaray'ın uzun zamandır peşinden koştuğu Xeka için devreye girdi. Orta sahaya takviyeler için çalışan siyah-beyazlıların Xeka için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. İskoç basınına göre Celtic, Beşiktaş'la beraber daha önce Inter'in de gündemine gelen Fransa Ligi'nin eski şampiyonu Lille'den ayrılan 27 yaşındaki Portekizli oyuncuyla ilgileniyor. Yıldız isimle Suudi Arabistan ligi takımları ve Brighton'dan da teklifler olduğu öne sürüldü. Xeka'nın ise geleceğine henüz karar vermediği ve teklifleri incelediği ifade edildi. Xeka geçtiğimiz sezon Lille'de 31 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu karşılamalarda 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

ORTA SAHADA OYNUYOR
Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak belirtiliyor. 27 yaşındaki yıldız oyuncu Xeka, orta sahanın solunda ve merkez orta sahada forma giyebiliyor.

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