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Haberler Spor Bodrumspor’a transferde rakip

Bodrumspor’a transferde rakip

14.7.2022

Bodrumspor’a transferde rakip

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Göztepe ile yollarını ayıran Adis Jahovic'i renklerine bağlamak için ısrarını sürdürürken, bu transferde Ege ekibine rakip çıktı. Pendikspor'un da istediği Makedon golcüye tekliflerini ileten yeşil-beyazlılar beklemeye geçerken, Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin de Jahovic'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Türkiye macerasına ilk olarak Göztepe'de başlayan 35 yaşındaki oyuncu, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını da giymişti. Jahovic, geçen sezon Süper Lig'de Göztepe ile 32 maça çıkarken 5 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Bodrumspor bayram tatili dönüşü kamp çalışmalarına kaldığı yerden yeniden başladı.

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