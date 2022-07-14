Haydi Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'nın ev sahipliğinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alıyor. Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri'nde ilk önce çeyrek finalde bugün saat 18.30'da Asya temsilcisi Tayland ile karşılaşacak.

Mücadeleyi TRT-1 naklen yayınlayacak. Ay-yıldızlı takımımız, çeyrek finalde Tayland'ı elemesi halinde yarı finalde 16 Temmuz Cumartesi günü İtalya-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Saliha Şahin, Beyza Arıcı ve İlkin Aydın, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

VOLEYBOLCULARIMIZ İDDİALI

FİNAL etabına çok iyi hazırlandıklarını belirten Saliha, Beyza ve İlkin, "Ankara'da bitireceğimiz için çok mutluyuz. Ankara'da mükemmel bir seyircinin önünde Tayland ile çeyrek finali oynayacağız. İyi hazırlandık. Takımımıza güveniyoruz. Her şeyin iyi olacağına inanıyoruzm" diye konuştu.