Karşıyaka frene bastı

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka, dış transferde frene basarak beklemeye geçti. İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan sol kanat Okan Baydemir, Altınordu'dan sol bek Polat Abay ve Bayburt İl Özel İdare'den orta saha oyuncusu Onur Kolay'la sözleşme imzalayan yeşil-kırmızılılar, takviye çalışmalarına ara verdi.

Dün öğleden sonra KSK Fan Zone'da yapılan yemeğin ardından akşam Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde ilk antrenmanını kalabalık bir kadroyla yapan İzmir temsilcisi, kamp çalışmalarının ardından gerçek kadrosunu da şekillendirecek. İzmir'de yapılacak ilk etap antrenmanlarının ardından Bolu'da çalışmalarını tam gaz sürdürecek yeşil-kırmızlılar yaklaşık 30 kişilik kadrosunda eleme yapıp sayıyı 25'e indirecek.

ELEME OLACAK

Yeşil-kırmızılı teknik heyetin raporuyla önemli takviyeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Futbol Şube Başkanı İrfan Ilgazlı, "Gerekli yerlere müdahale ettik, artık rötuşlar kaldı. Ligin başlamasına kadar önümüzde 2 ay kadar süre var. Şu an gündemimizde başka transfer yok. Süreçte teknik ekibin gerekli görmesi halinde yeni takviyeler yapabiliriz. Oyunculara ödemeleri yaptık, huzur içinde çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.