Şampiyonlar Ligi’nde torbalar belli oldu

ÜLKEMİZİ 2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlarımız kadınlarda; Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde; Halkbank ve Ziraat Bankkart'ın grup aşamasındaki rakiplerinin belirleneceği kura çekiminde yer alacakları torbalar belli oldu. Kadınlarda VakıfBank ve F.Bahçe, kura çekiminde ilk torbada yer alacak. Geçen sezon Sultanlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak bir yıl aranın ardından yeniden CEV Şampiyonlar Ligi sahnesine dönen Eczacıbaşı Dynavit, kura çekimine 2. torbadan katılacak. Erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Halkbank ve Ziraat Bankkart ise kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

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