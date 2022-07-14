Uşakspor’a bir babayiğit şart!

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşakspor'un devriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kimse kusura bakmasın ve isteyen istediği kadar kızsın. Biz ne yapacağız sahibinden.com adresine ilan mı vereceğiz. Takımı ehil ellere teslim etmek istiyoruz" diye konuştu. Çakın, "Biz takımı satmıyoruz, güvenli ellere teslim etmek olarak adlandırıyoruz bunu. Şehrin takımının belediyeye ait olması mevzuata aykırı ve kentin takımı olması açısından da aykırı. Bu işi seven ve sahip çıkacaklar yapmalı. Bir babayiğit şart" dedi.

ALTYAPI VE GENÇLİĞE YATIRIM

Uşak Belediye Başkanı Çakın, şöyle devam etti: "Şartlara uygun bir istek ve arzuyla gelen olursa biz her zaman görüşmeye hazırız. Bundan sonraki süreçte bunu yüksek beklentiyle kaldıracak durumumuz yok. Takıma kilit vurma gibi bir düşüncem yok. 10 milyonlar harcayarak bu takımı şampiyon yapma iddiasında değilim. Ama birileri takımın elinden tutarsa da kapımız sonuna kadar açık. Parayı ve kaynakları altyapı ve gençliğe harcayacağım. Tabii her şey para da değil." ■ SERVET SARUN