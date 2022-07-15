Sultanlar yarı finalde

Filenin Sultanları, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Milletler Ligi'nin çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 mağlup edip yarı finale yükseldi, Çin'i aynı skorla geçen İtalya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekibimiz Ankara'daki maçın başa baş geçen ilk setini 25-23 kaybetti. Millilerimiz ikinci sette etkili bir ortaya koydu ve bu bölümü 25-15 üstün tamamladı, skora da denge getirdi.

YİNE TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ

3. sette ise yine Türkiye rüzgarı vardı. Bu seti de 25-18 kazanan ekibimiz 2-1 öne geçti. 4. seti de 25-21 galip tamamlayan Filenin Sultanları 3-1'lik skorla yarın oynanacak mücadelede son Avrupa şampiyonu İtalya'nın rakibi oldu. Yarı finaldeki diğer maç ise ABD'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan ve Japonya'yı 3-1 yenen Brezilya arasında oynanacak.