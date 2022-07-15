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Haberler Spor Sultanlar yarı finalde

Sultanlar yarı finalde

Millilerimiz ilk setini 25-23 kaybettiği mücadelenin ikinci setinde fırtına gibi esti ve 25-15’lik sonuçla skora denge getirdi. Diğer setleri de 25-18 ve 25-21 kazanan ekibimiz yarın yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya ile oynayacak

15.7.2022

Sultanlar yarı finalde

Filenin Sultanları, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Milletler Ligi'nin çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 mağlup edip yarı finale yükseldi, Çin'i aynı skorla geçen İtalya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekibimiz Ankara'daki maçın başa baş geçen ilk setini 25-23 kaybetti. Millilerimiz ikinci sette etkili bir ortaya koydu ve bu bölümü 25-15 üstün tamamladı, skora da denge getirdi.

YİNE TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ
3. sette ise yine Türkiye rüzgarı vardı. Bu seti de 25-18 kazanan ekibimiz 2-1 öne geçti. 4. seti de 25-21 galip tamamlayan Filenin Sultanları 3-1'lik skorla yarın oynanacak mücadelede son Avrupa şampiyonu İtalya'nın rakibi oldu. Yarı finaldeki diğer maç ise ABD'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan ve Japonya'yı 3-1 yenen Brezilya arasında oynanacak.

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