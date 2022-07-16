Aslan’dan çifte bomba

Galatasaray'da orta alan ve hücum hattını takviye etmek için dört koldan çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar hem listesinde yer alan hem de menajer önerisiyle gündeme gelen isimlerle ilgili pazarlıklar yapıyor. Aslan'ın kanca attığı son iki isim ise bonservisi Barcelona'da olan ve geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen orta saha Miralem Pjanic ile bonservisi Fiorentina'da bulunan forvet Christian Kouame oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmada görev alan Boşnak yıldız Pjanic, Türkiye'de hiç gol sevinci yaşayamazken, 4 defa takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı. Sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği öğrenildi.



OYUNCUYU SATMAK İSTİYORLAR

Kouame'nin ise menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara teklif edildiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Anderhecht'te kiralık olarak geçiren Fildişili forvet sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Fiorentina'ya döndü. Ancak İtalyan kulübü, yeni sezon planlarında yer almayan Kouame'ye yeni kulüp arayışlarına başladı. Fiorentina'nın hedefi 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki forveti bonservisiyle elden çıkarmak. Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 36 resmi maçta 13 gol ve 10 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki Christian Kouame hücumun her bölgesinde oynayabiliyor.

'KUPALAR KAZANMAYA GELDİM'

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'da Porto'dan transfer edilen Sergio Oliveira, açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekipte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sergio Oliveira, "Kendimize güveniyoruz. Hem bireysel hem de takım olarak kendimizi zorlamamız gerekiyor" diye konuştu. Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyeceğini kaydeden Oliveira, "8 numarada daha rahatım fakat ben takımıma her türlü yardım etmeye hazırım. Nerede ihtiyaçları varsa orada görev almaya hazırım" dedi. Sergio Oliveira, Galatasaray'ı tercih etme sebebiyle ilgili yöneltilen soruya ise, "Şampiyonluklar kazanmak için geldim" şeklinde yanıt verdi.