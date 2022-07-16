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Berkin Özgür resmen Göz-Göz’de

Sarı-kırmızılılar, daha önce el sıkıştığı Başakşehir’in genç kalecisi ile dün 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık kontrat imzaladı. Genç eldiven için bonservis ödenmedi

16.7.2022

Berkin Özgür resmen Göz-Göz’de
Göztepe, dış transferde geleceğe yatırımı sürdürüyor. Yaz transfer döneminde birçok genç yıldız adayı ile sözleşme imzalayan Göz-Göz yönetimi, daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Berkin Özgür'ü resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, dün Süper Lig ekibinde forma giyen 18 yaşındaki file bekçisiyle bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı. Berkin Özgür, Afyon kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına dahil oldu.;

BUCA'DA YETİŞTİ
Başakşehir'in U-19 takımında forma giyen İzmir doğumlu Berkin, Bucaspor altyapısından yetişmişti. Son olarak Altınordu'dan Hüsamettin Yener'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, altyapıdan Alihan Al, Cengizhan Şen ve Furkan Malak'a imza attırmıştı.
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