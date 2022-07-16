Bucaspor 1928 gol yollarında sıkıntı yaşamayacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon takviye çalışmalarını mutlak şampiyonluk parolasıyla sürdüren Bucaspor 1928 hücum hattını sağlama aldı. Kadrosunda forvet pozisyonunda Mehmet Fuat Gölbaşı ve Tunç Murat Behram olan İzmir temsilcisi, Erhan Şentürk ile forvet hattına güç kattı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon 12'şer gol atarak 24 gole etki eden Mehmet ve Tunç'a ek olarak, Afyonspor'da rakip ağlara 21 gol gönderen Erhan Şentürk ile birlikte ileri uçta çok önemli bir hamle yaptı.



TOPLAM 45 GOL ATTILAR

Geride kalan sezonda toplamda 45 gol atan üç futbolcu ile sezonu açma niyetinde olan Bucaspor 1928'in gol yollarındaki sorununu çözdüğü ifade edilirken, kaleci, kanat ve stoper arayışlarına yöneldiği ifade edildi.



■ BERKE ÖZBAY

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