Denayer kapışması

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Jason Denayer transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Foot Mercato'nun haberine göre Trabzonspor, Jason Denayer'i kadroya katmak için çalışmalara başlamış durumda. Yürütülen görüşmelerde bordo-mavililerin son derece aktif olduğu ve Belçikalı savunmacıyı kadroya katmak adına önemli çaba sarf ettiği belirtiliyor. Fenerbahçe ise Kim Min-Jae'nin satışı için Rennes ile anlaşmasının ardından, savunmaya takviye için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray'la, bu hafta ise Trabzonspor ile görüşen Jason Denayer'i gündemine aldı. Son olarak Fransa'da Lyon forması giyen ve sözleşmesi bittiği için bonservisini eline alan 28 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusunun isteği ise daha önce formasını giydiği Galatasaray'da oynamak. Ancak yıldız ismin istediği yıllık ücretin ve imza parasının fazlalığı tüm kulüplerin elini yakıyor.

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