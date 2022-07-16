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Haberler Spor Efeler 09 yeni sezon için sahada

Efeler 09 yeni sezon için sahada

16.7.2022

Efeler 09 yeni sezon için sahada
İLK kez 3. Lig'de mücadele edecek olan Efeler 09 FK, yeni sezonun ilk idmanını ADÜ Binali Yıldırım Futbol Sahası'nda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takımla ilk mesaisini yapan Teknik Direktör Cemil Aktaş, "3. Lig'in temposunu çok iyi biliyorum. Koşan, mücadele eden, sahada maçı kazanmak için savaşan bir takım olacağız" dedi. 4 Eylül'de başlayacak olan lig için hedeflerinin zirve olduğunu belirten Aktaş, "Bu şehri heyecanlandıran, bu ligde sahaya çıktığında fark yaratan bir takım oluşturmaya çalışacağız. Sistemimiz belli. Aldığımız oyuncular bu sistemde oynayabilecek oyuncular. Onlarla yeni transferlerimizi kaynaştırıp hedefe oynayacağız" dedi.

■ RAMAZAN AYDEMİR
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