Gençler sahnede

Türkiye'nin uluslararası düzeyde en başarılı branşı voleybolda gençlerimiz bugün finale çıkma sevinci yaşamak için mücadele edecek. 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi başarırken bugün ev sahibi karşısında final mücadelesi verecek. Mücadeleyi, 18.30'da İtalya Voleybol Federasyonu YouTube kanalı canlı yayınlayacak.Ay-yıldızlılar, Andria şehrindeki organizasyonda Danimarka'yı 3-0 yenerek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı. Polonya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Karadağ'ı 3-0 mağlup eden Türkiye, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Grubunu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan millilerimizin bu kritik sınavı ise saat 18.00'de başlayacak.







AVRUPA KUPASI'NDA GRUPLAR BELİRLENDİ

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu kuraları çekildi. Galatasaray C Grubu'nda, OGM Ormanspor D Grubu'nda, Bursa Büyükşehir Belediye ve Nesibe Aydın E Grubu'nda mücadele edecek. G.Saray, Enea Gorzow (Polonya), Piestanske Cajky (Slovakya), Elemelerden gelecek takım, OGM Ormanspor, VBW Arka Gdynia (Polonya), FCC UAV Arad (Romanya), elemelerden gelecek takım, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, elemelerden gelecek iki takımla eşleşecek. Gruplara kalmak için mücadele eden BOTAŞ, eleme grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde B Grubu'nda, üçüncü olması durumunda F Grubu'nda yer alacak.