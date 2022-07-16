Hedefimiz ilk 10

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdürürken teknik direktör İsmet Taşdemir hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde bitirmek olduğunu söyledi. İlk kamplarını Düzce'de yaptıklarını söyleyen İsmet Taşdemir, "Bu sene hedefimiz lige alışabilmek. Daha sonra uygun gördüğümüz eksikleri gidererek hedeflerimize ulaşmak. Bu sene ligi tanıyalım, adapte olalım. Ligde bir kalıcı olalım, ondan sonra başka hedeflerimiz olacak" dedi.



DAHA TAKVİYELERİMİZ OLACAK

Zor bir lige geldiklerine dikkati çeken Taşdemir, "Lig çok zor. Takımların oluşturduğu kadrolar zor. Onunla birlikte bizim de kendimizce oluşturduğumuz bir oyun çatısı var. Bu sene de kadromuza yeni 4-5 oyuncu kattık. Bununla beraber daha kadromuza gelecek oyuncular olacak. Onların da katılımıyla arzuladığımız, istediğimiz gibi bir sezonu geçirebiliriz" şeklinde yorumda bulundu.



YAKIN TAKİPTE

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, idmanlarda oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Takımı şekillendirmeye çalışan başarılı teknik adam, ekibinin Burdur kampındaki performansından mutlu olduğunu söyledi.

KAMPIMIZ YOĞUN GEÇİYOR

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Şu an ikinci kamp dönemimiz, ilkini Düzce'de yaptık. Kampımız iyi ve yoğun geçiyor. Belirlediğimiz bir program var o program çerçevesinde planlarımızı aksatmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Antalyaspor ile de güzel bir maç yaptık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.



JAHOVİC TRANSFERİ ZOR

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor'da yabancı golcü arayışları sürüyor. Göztepe'den ayrılan Makedon golcü Adis Jahovic'i gündemine alan yeşil-beyazlılara, oyuncunun maliyeti yüksek geldi. Adis'in en az 500 bin Euro talep ettiği öğrenilirken yönetimin alternatif isimlere yöneldiği öğrenildi. Yeşil-beyazlılar son olarak bonservisi Trabzonspor'da bulunan 22 yaşındaki golcü Koray Kılınç'ı transfer etmişti.