Horoz’dan atılım

ALTAŞ Denizlispor, 12 Ağustos'ta başlayacak Spor Toto 1. Lig öncesi çalışmalarını tam gaz sürdürürken yeşil-siyahlı yönetim de kulübün gelirini artıracak çalışmalar içerisinde bulunuyor. Kulübün forma tedarik sponsoru NADD olurken Başkan Mehmet Uz girişimleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Uz, "Biz bu kulübü, tüm şehrin üzerinde hakkı olan bir emanet olarak aldık. Bu emanetin her kuruşu kıymetlidir. O yüzden sadece gelirlere değil, giderlere de dikkat ediyoruz. Denizli bir tekstil kenti. Böyle bir imkanımız varken neden forma, eşofman ve kamp malzemesi gibi ihtiyaçlarımızı başka yerlerden tedarik ederek fazla para ödeyelim. Yeni sezonda takımımızın Denizli'de üretilen forma ve diğer malzemeleri kullanmasını sağladık. Böylece bu gider kalemimizden büyük tasarruf sağladık. Forma reklamları, sponsorluk ve reklam gelirleri konusunda da önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı yakında açıklayacağız. Başta Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Derya Baltalı olmak üzere reklam, sponsorluk ve ürün tedariği konularında bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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