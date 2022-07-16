Karşıyaka’dan kaleci hamlesi

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılıların, geçen sezon Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak görev yapan 21 yaşındaki genç file bekçisiyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Karşıyaka'nın kaleci Enes'i bonservisiyle transfer etmek istediği belirtildi. Altınordu ile görüşmelerini sürdüren yönetimin şartlarda anlaşma sağlayıp transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.



23 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon Altınordu'dan 2 yıllığına kiraladığı stoper Aykut'un ardından yeni sezon için aynı kulüpten sol kanat Polat Abay'ı da geçici olarak renklerine bağlayan Karşıyaka, kaleci Enes'le birlikte kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından toplam 3 oyuncuyu takıma dahil etmiş olacak. Dış transferde Emre Gemici, Okan Baydemir, Polat Abay ve Onur Kolay'la mukavele imzalayan Karşıyaka, beşinci takviyesini genç eldiven Enes'le yapacak. Enes geçen sezon 2. Lig'de 23 maçta görev aldı.

EVRA SANER İLE YOLLAR AYRILIYOR

Karşıyaka'nın geçen sezon devre arasında Başkent Gözgözler FK'dan kadrosuna kattığı genç kaleci Evra Saner Gülal ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. 20 yaşındaki Evra geride kalan sezonda A takım ile resmi maça çıkmazken, U19 takımı ile Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmişti. Genç kalecinin yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu oldu.