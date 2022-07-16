Kim gitti Pedro bitti

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Kadrosunu Bruma, Emre Mor, Lincoln Henrique, Joshua King, Willian Arao ve Tiago Çukur ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi rekor bedelle Rennes'e gönderirken, uzun süredir Galatasaray'ın peşinden koştuğu 10 numara Joao Pedro'nun transferi için kulübü Cagliari ile anlaştı. Geçen sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya kadroya katılan Kim Min-Jae için uzun süredir Rennes ve Napoli devredeydi. İki takımla da yapılan görüşmeler sonucunda Rennes'in, 25 yaşındaki stoper için 18 milyon Euro ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.



BUGÜN GELİYOR İDDİASI

Sarı-lacivertliler takviye konusunda da sıcak saatler yaşadı. Kanarya'da Başkan Ali Koç ve ekibi, Galatasaray'ın günlerdir peşinden koştuğu ancak anlaşma zemini yakalayamadığı 30 yaşındaki Joao Pedro için devreye girdi ve görüşmelerde büyük mesafe kat etti. Sky İtalia da Fenerbahçe'nin, Pedro transferini bitirmeye çok yakın olduğunu, yıldız ismin sarı-lacivertlileri tercih ettiğini iddia etti. Haberde; Yıldız oyuncunun bugün sağlık kontrolleri ve imza için Türkiye'ye geleceği de belirtildi.



ÇOK SKORER BİR OYUNCU

Joao Pedro geçen sezon 39 maça çıkıp, 13 gol, 4 asistle oynamıştı. Cagliari'nin küme düşmesi sonrasında yıldız isim takımdan ayrılmak istiyordu. 2014'ten bu yana Cagliari için ter döken 30 yaşındaki futbolcu, 8 sezonda çıktığı 271 maçta 86 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.







10 İSİM LİSTE DIŞI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.