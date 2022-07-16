Kulüpler uçuruma sürükleniyor

TEKNİK direktörlük kariyerine başlayıp 10 yıl aralıksız çalıştıktan sonra görevinden ayrıldığı Altınordu'nun bu süreçte 600 milyon TL'ye yakın transfer geliri sağlamasında önemli payı olan İzmirli çalıştırıcı Hüseyin Eroğlu, futboldaki üst düzey rekabet politikasının kulüpleri uçuruma doğru sürüklediğini vurguladı. Türkiye'de bir-iki kulüp hariç herkesin çok ciddi bir borç yükü altında olduğunun altını çizen Eroğlu, "Her yıl yaklaşık 350 transfer yapılıyor. Kulüp başına 17-18 oyuncu yer değiştiriyor. Oyuncu rakamları, kulüplerin ödeme güçlerinin çok çok üzerinde. TFF 1. Lig ekipleri, kurtuluş olarak gördükleri Süper Lig'e yükseldikleri anda, daha da büyük borç yüküyle aşağıya iniyor" yorumu yaptı.



PLANLAMA İLE YOLA ÇIKILMALI

SÜPER Lig umuduyla yola çıkan bazı kulüplerin son dönemde amatör kümeye kadar düştüğünü, isim değişiklikleri ile yeniden dönmeye çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, "Transfer yasağı ve puan silmeler kaçınılmaz bir son olarak karşımızda duruyor. Bundan kurtulmanın tek formülü 3-5 ve 10 yıllık bir planlama ile yeniden yola çıkabilmek. Tek bir doğru model yok, ancak her kulüp kendine uygun modeli geliştirip değiştirerek kendi çıkış yolunu bu süreçte yaratmalı" diye konuştu.

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