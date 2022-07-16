Sökespor’dan 4 takviye daha

KURBAN Bayramı öncesi 15 futbolcu ile sözleşme imzalayan Sökespor kadrosuna 4 yeni futbolcu daha dahil etti. Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Sökespor, bu sezon transferde ince eleyip sık dokuyor. Kırmızı- lacivertli ekip mevkilerinde kendilerini kanıtlamış futbolcularla anlaşma imzalıyor. Sökespor, son olarak stoper Abdül Kadir Güler, sağ kanat Ömer Halis Güven, orta saha oyuncuları Metin Uzun ve Murat Arslan ile sözleşme imzaladı. Başkan Tamer Makaraç, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Yeni transferlerimizle gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. 3. Lig özlemimizi sonlandırmak istiyoruz" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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