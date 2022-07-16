Stoper alacağız

YENİ sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer döneminin devam ettiğini, savunmaya takviye yapmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Ismael, "Ceyhun bey ile transferler üzerinde çok fazla çalıştık. Geçen sezon erken gelmemin avantajını bu noktada kullandığımızı söyleyebilirim. Herkesi görüp, eksiklerimizi tespit ettik. Transfer için hala zamanımız var. Savunmamızı daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Oraya bir ihtiyaç olacaktır. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan genç savunmacı Serdar Saatçı ile ilgili gelen bir soruya da cevap veren Fransız teknik adam, "Biz bu konuyu kendi aramızda netleştirdik. Şu anda daha fazla detaya girmek istemiyorum ama her futbolcunun burada yüzde 100'ünü vermesi lazım. Bu olmuyorsa ben de bir karar alırım en sonunda" ifadelerini kullandı.

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