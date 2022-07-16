Yen Çizme’yi kap finali

Çeyrek final maçında Tayland’ı 3-1 yenen Filenin Sultanları ’nın İtalya ile oynayacağı yarı final karşılaşması saat 18.30’da başlayacak. Mücadele TRT 1’den canlı olarak yayımlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda bugün İtalya ile yarı final müsabakasına çıkacak. TVF Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen "Filenin Sultanları", adını yarı finale yazdırmıştı. Ay-yıldızlı ekip, Çin'i eleyerek yarı finale gelen son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak. TRT 1'den yayımlanacak maç saat 18.30'da başlayacak.



FİNAL PAZAR GÜNÜ

Türkiye, voleybolda genel dünya sıralamasında İtalya'nın ardından beşinci basamakta yer alıyor. Saat 15.00'te başlayacak diğer yarı final maçında ise Sırbistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol takımımız, İtalya'yı mağlup etmesi durumunda finalde Sırbistan-Brezilya maçının galibiyle 17 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.