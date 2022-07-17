İzmir’in gururları

Atlama Milli Takımımız Bulgaristan ’da 47 madalya ile şov yaparken bu madalyaların 20’si İZGEM sporcularından geldi. İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Cup'tan 7 altın, 9 gümüş, 4 bronz madayla ile döndü

Atlama Milli Takımı, 11-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Cup'ta 20 altın, 20 gümüş, 7 bronz olmak üzere 47 madalya toplarken, ay-yıldızlı armayı taşıyan İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü (İZGEM) sporcuları bu başarıda büyük pay sahibi oldu. İZGEM sporcuları toplam 20 madalyayı boyunlarına asarak kente gurur yaşattı. İzmirli milli sporcular Varna'dan 7 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya ile döndü. Sporcularımız 3 ve 1 metre tramplen senkronize ile kule disiplininde yarışırken, Sude Köprülü 3 altın, Barış İkinci 1 altın, 2 gümüş, Ece Şevval Erzincan 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz, Simay Arslankan 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz, Sevgi Erdem 1 altın, 2 gümüş, Ilgın Çimen 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Antrenörlüğünü Sercan Şen'in yaptığı İzmirli milli sporcular, 18-24 Temmuz'da Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadale edecek.