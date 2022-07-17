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Haberler Spor Manisa Yıldız iç transferde şov yaptı

Manisa Yıldız iç transferde şov yaptı

17.7.2022

Manisa Yıldız iç transferde şov yaptı

MANİSA Süper Amatör Küme'nin iddialı ekibi Manisa Yıldızspor iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızılı-siyahlılar son olarak iç transferde Rüçhan Yeler, Enes Kaya ve Batuhan Çiftçioğlu ile 2022-23 sezonu için yeniden anlaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Donatımspor ve Murat Germen SK formaları da giyen ve orta sahada görev yapan Rüçhan, geçen sezon Manisa Yıldızspor ve Muradiyespor ile şampiyonluk yaşamıştı.

Takım kaptanlarından Enes Kaya ise Manisaspor, Alaçatıspor, Manisa Futbol Kulübü ve Donatımspor formaları giydi. Savunmada görev yapan Batuhan Çiftçioğlu da, kariyerinde Gazisarayspor, Gaziantepspor, Kemalpaşa, Esnafgücü, Donatımspor, Kemalpasa FK ve Karaköyspor formalarını terletmişti. 3 oyuncu imza töreninde Kulüp Başkanı Erhan Yıldız'a teşekkür etti. Sportif Direktör Bülent Gökkaya, iç transferde birçok isimle anlaştıklarını belirterek, "Transferi kısa sürede tamamlayacağız. 3 isim yeni sezonda bizlere yine güç katacaktır" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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