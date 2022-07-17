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Teşekkürler sultanlar

FIVB Milletler Ligi yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’ya 18-25, 26-28, 22-25’lik setler sonucu kaybetti. Ay-yıldızlılar, bugün saat 15.00’te Sırbistan ile bronz madalya için oynayacak

17.7.2022

Teşekkürler sultanlar

FIVB Milletler Ligi Yarı Final maçında A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup olarak final şansını kaybetti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti karşılıklı gelen sayılarla dengede gitti. Manşet problemi ve servis hataları nedeniyle 17-12 geriye düşen ay-yıldızlılarda antrenör Giovanni Guidetti molaya gitti. Molanın ardından milliler taraftarının önünde ilk seti 18-25 kaybetti.

İKİNCİ SETTE SONUNU GETİREMEDİ
İlk setteki mücadelesini ikinci sette de sürdüren Filenin Sultanları, oyunun son bölümüne 26-26 girdi. İtalya'nın direncini kıramayan milliler, Paola Egonu'nun sayılarına engel olamadı ve ikinci seti de 26-28 kaybetti. Karşılaşmanın üçüncü setinde İtalya'nın üstün oyunu karşısında milliler direnç göstererek skoru 20-21'e getirdi.

İTALYA, BREZİLYA'NIN RAKİBİ OLDU
Molanın ardından İtalya, Paola Egonu'nun sayısıyla skoru 20-22 yaptı. Skor 22-24 İtalya lehine olunca Guidetti molaya gitti. Servisi sayıya çeviren Egonu, İtalya'yı galibiyete taşıdı. Bu sonuçla İtalya finalde Brezilya'nın rakibi olurken, A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün saat 15.00'te Ankara Spor Salonu'nda Sırbistan ile üçüncülük mücadelesinde karşılaşacak.

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