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Haberler Spor Bucaspor 1928 iş bitiriyor

Bucaspor 1928 iş bitiriyor

18.7.2022

Bucaspor 1928 iş bitiriyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, tecrübeli defans oyuncusu Lokman Gör'le anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcuyla bu hafta 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Son olarak Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'da görev alan Lokman, geçen sezon Play-Off'lar dahil 33 lig müsabakasına çıkıp 2 gol attı. Futbol yaşamında sırasıyla Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Erzurumspor BŞB, Alanyaspor ve Altay'da top koşturan Lokman, profesyonel kariyerinde 309 karşılaşmada görev yaptı.
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