Bucaspor 1928 iş bitiriyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, tecrübeli defans oyuncusu Lokman Gör'le anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcuyla bu hafta 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Son olarak Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'da görev alan Lokman, geçen sezon Play-Off'lar dahil 33 lig müsabakasına çıkıp 2 gol attı. Futbol yaşamında sırasıyla Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Erzurumspor BŞB, Alanyaspor ve Altay'da top koşturan Lokman, profesyonel kariyerinde 309 karşılaşmada görev yaptı.

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