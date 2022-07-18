Denizlispor’da Bakkal memnun

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor, Burdur'da 10 gün sürecek ikinci etap kampında fizik ve mental açıdan güçleniyor. Yeni sezon hazırlıklarını günde çift idmanla sürdüren Horoz'da, teknik direktör Mesut Bakkal, sıcağa rağmen futbolcularının gösterdiği yüksek tempoya tam not verdi. Lig öncesi işi baştan sıkı tutan ve disiplinden taviz vermeyen Bakkal, geride kalan sezondan güçlü bir oyun planlarının olduğunu söylerken, futbolcularından pas oyununa sadık kalmalarını ve topa daha fazla hakim olmalarını istiyor. Bakkal, "Liglerin başlamasına sayılı günler kaldı. Lige kadar hazırlık maçları yapacağız ve kapasitemiz tahmini yüzde 70-80 civarlarına kadar gelecek. Bu sene daha farklı olacak" dedi.



ÜÇ HAZIRLIK MÜSABAKASI VAR

Burdur'da Lavanta Otel'de 26 futbolcusuyla yoğun tempoda antrenmanlarına devam eden Altaş Denizlispor, kamp süresince 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Horoz'un hazırlık maçı oynayacağı 3 takımdan ikisi belli oldu. Yeşil-siyahlıların 20 veya 21 Temmuz'da aynı otelde kamp yapan 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor'la hazırlık maçı kesinleşti. Denizlispor'un, aynı otelde hafta içi kampa gelecek olan 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ve bir Rusya takımı ile 2 hazırlık maçı daha planlıyor.



■ SEBAHATTİN AL

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