Diawara sesleri

Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe yeni bir yıldız isme daha kanca attı. Cagliari forması giyen Joao Pedro'yu Galatasaray'ın elinden kapan sarı-lacivertliler, yine ezeli rakibinin uzun süredir peşinden koştuğu Amadou Diawara için de devreye girdi. William Arao'dan sonra ön liberoya bir takviye daha yapmak isteyen F,Bahçe'nin İtalyan ekibi Roma'dan Amadou Diawara için ön görüşme yaptığı iddia edildi. Miguel Crespo için Porto ile görüşmelerde önemli aşama kaydeden sarı-lacivertlilerin o mevkide yaşanacak boşluğu doldurmak için Roma'dan Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Diawara'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Diawara için G.Saray'ın bir süre önce Roma ile bir görüşme yaptığı ancak herhangi bir teklif sunmadığı iddia edilmişti.



2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

2019-2020 sezonunda Napoli'den 21 milyon Euro bedel ile Roma'ya transfer olan 24 yaşındaki Gineli oyuncunun, başkent ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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