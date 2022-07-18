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Haberler Spor Efeler 09 FK’da Furkan da devam

Efeler 09 FK’da Furkan da devam

18.7.2022

Efeler 09 FK’da Furkan da devam
TFF 3. Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra transfer harekatını sürdüren Efeler 09 FK, iç transferde tecrübeli kalecisi Göksal Özkara'nın ardından Furkan Çarkçı ile nikah tazeledi. Aydın ekibinde BAL'da şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla sözleşme yenilendi. Furkan, geride kalan sezonda 9 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan oyuncumuz Furkan Çarkçı, yeni sezonda da yeşil-beyazlı formamızı terletecek. Kendisine Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Sezon hazırlıklarına geçen hafta başlayan Efeler'de taraftarlar antrenmanı ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.

■ RAMAZAN AYDEMİR
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