Fethiyespor’da gözler Rıdvan’da

TFF 2. Lig'de teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u getirip transferde son olarak yıldızı Nurettin Çakır'la sözleşme yenileyen Fethiyespor, eski oyuncusuna kanca attı. Muğla temsilcisi, 2015 yılında kulüpte profesyonel olup son olarak Anagold 24Erzincanspor'da Mesut Toros'un öğrencisi olan 28 yaşındaki sağ bek Rıdvan Türker'le görüşmelere başladı. Fethiyespor, dış transferde daha önce Sarıyer'den Selim Kayacı, İnegölspor'dan Aykut Uluç, Etimesgut Bld'den Halil Koçer ve Nazilli Belediyespor'dan Selçuk Hakalmaz'ı almıştı. Muğlaspor, Yeni Milasspor, Fethiyespor, Kozan Belediyespor, Ergene Velimeşe, Kahramanmaraşspor ve 24Erzincanspor'da görev yapan Rıdvan, kariyerinde 190 maça çıktı, 4 gol atıp 3 asist yaptı.



■ ÜMİT YÖNEY

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