Madalyayı ıskaladık

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye, Sırbistan'a 3-0 yenilerek organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi. Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken, milli takım skor 7-6'da öne geçti. Eda Erdem'in kullandığı servislerde 18-16 öne geçen ay-yıldızlı ekip, rakibine ilk molasını aldırdı. Türkiye, kaptanı Eda Erdem'in etkili oyunuyla 3-0'lık seri yakalayarak skoru 24-24'te eşitledi ancak seti 25-27 Sırbistan aldı. İkinci sete Sırbistan etkili başladı. Milli takımın basit sayılar vermesi sonrası Guidetti, 18-11 gerideyken mola aldı. Molanın ardından ay-yıldızlı ekip 6 sayı alırken, Sırbistan 7 sayı kazanıp, seti 25-17 önde bitirdi ve skoru 2-0 yaptı. Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Guidetti, Sırbistan'ı 9-6 öne geçiren sayıdan sonra mola aldı.



MOLA İŞE YARAMADI

Moladan iyi dönemeyen Türkiye karşısında Sırbistan, teknik molaya 12-8 önde giren taraf oldu. Türkiye, 22-21 öne geçmesi sonrası rakibine mola aldırdı. Ay-yıldızlı ekip, Zehra Güneş'in blok, Ebrar Karakurt'un smaç sayılarıyla 24-23'te set sayısı için servis kullandı. Sırbistan'ı 25-24 öne geçiren sayının ardından Guidetti, oyunu molayla kesti ancak dönüşte Sırbistan, seti 26-24 bitiren sayıyı alarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.



MİLLETLER LİGİ'NDE ŞAMPİYON İTALYA

Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIVB Milletler Ligi finallerindeki şampiyonluk maçında İtalya, Brezilya'yı 3-0 mağlup edip mutlu sona ulaştı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen İtalyanlar, FIVB Milletler Ligi'nde ilk şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmanın setlerini 25-23, 25-22 ve 25-22 kazanan İtalya, altın madalyanın sahibi oldu. Brezilya bu sonuçla birlikte son iki Milletler Ligi'nde olduğu gibi turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.



ZEHRA KORKUTTU

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız oyuncusu Zehra Güneş üçüncü setin sonunda aldığı üst üste sayılara rağmen kenara geldi. Değişiklik nedeni merak edilirken çok yorulan Zehra'nın görüntüsü canlı yayına geldi. Zehra'nın "Nefes alamıyorum" sözleri ekrana yansıdı. Zehra'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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