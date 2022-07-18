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Haberler Spor Manisa Futbol’da gözler transferde

Manisa Futbol’da gözler transferde

18.7.2022

Manisa Futbol’da gözler transferde
YENİ sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Manisa Futbol Kulübü, günü tek antrenmanla tamamlarken, teknik direktör Levent Eriş'in gözü transferde. 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, 3. etap kamp çalışmalarını yoğun tempoda sürdürürken, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için mesai harcıyor. Sabah antrenmanında oyuncular salonda kuvvet çalışması yaparken, teknik patron Eriş futbolcularına göz açtırmıyor. Yeni sezona eksiksiz girmek istediklerini belirten Eriş, "Transfer görüşmelerimiz sürüyor. Nokta atışı yaparak kadromuzu güçlendireceğiz. Hedefimiz yarışın içinde olmak" ifadelerini kullandı.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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