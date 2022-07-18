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Haberler Spor MKE Ankaragücü Nurullah’ı kaptı

MKE Ankaragücü Nurullah’ı kaptı

18.7.2022

MKE Ankaragücü Nurullah’ı kaptı
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da başarılı file bekçisi Nurullah Aslan satın alma opsiyonu ile Ankaragücü'ne kiralandı. Samsunspor'da gösterdiği performans ile Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken başarılı file bekçisinin geçen sezon gösterdiği performans taraftarlar tarafından tepki çekerken şimdilerde ise Ankaragücü tarafından gelen tekliflere sıcak bakılarak transfere izin çıktı. Nurullah Samsun'a veda ederken Ankaragücü'ne de 1 yıllığına kiralandı. Nurullah'ın sözleşmesinde ise 1 yıllık kiralama sonrasında satın alma opsiyonu yer alıyor. Başkent ekibi Süper Lig'de kalması durumunda Nurullah'ın bonservisini alacak.
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