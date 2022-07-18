Mustafa Şengül Soma’nın gururu

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Şengül, "Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Takımımın başarılı olabilmesi için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim" dedi. Kaleci Muharrem Tunay Meral, Ali Akkuş'un ayrılmasının ardından takımda Somalı tek isim olarak kalan Mustafa, oynadığı başarılı futboluyla teknik direktör Burhanettin Basatemur'un prensi. Somaspor formasını giydiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa, "Fiziksel ve oyun olarak eksik olduğum noktaların üstünde duruyorum. Hedeflerim var, öncelik olarak bu sezonu sakatlıksız geçirmek istiyorum. Sonrasında inşallah çalışmalarımın bir sonucu olarak üst liglerde oynamak istiyorum" dedi.



■ SERVET SARUN

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