Turgutluspor’da İlhan imzalıyor

TFF 3. Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi takviye için düğmeye basan Turgutluspor, eski golcüsünü 11 yıl sonra takıma döndürüyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak 3. Lig'de Elazığ Karakoçan FK formasıyla geçen sezon 11 gol atan 34 yaşındaki tecrübeli forvet İlhan Aslanoğlu ile anlaştı. Hafta içinde sözleşme imzalaması beklenen İlhan, Altay'da başladığı uzun soluklu kariyerinde daha önce 2010-2011 sezonunda Turgutluspor formasını giymişti. Altay, Göztepe, Adanaspor, Siirtspor, Turgutluspor, Gaziantep BŞB, Yozgatspor, Kırıkhanspor, Menemenspor, Çatalcaspor, 1920 Maraşspor, Karacabey Belediye, Dersimspor, Ergene Velimeşe, Adıyaman 1954 ve Kozanspor SK, Tepecikspor formalarını giyen İlhan, kariyerinde 302 maçta 94 gol attı.



■ SERVET SARUN

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