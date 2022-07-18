‘Yeni sayfa açıyorum’

Tarihinde ilk kez Spor Totto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'un yeni transferlerinden Kenan Özer, yeşil-beyazlı formayla yeni bir sayfa açtığını söyledi. Kariyerinde Akhisarspor, Antalyaspor, Ç.Rizespor, Ankaragücü, Konyaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK gibi takımlarda forma giyen Kenan, Burdur kampında yeni takımına çabuk ısındı.



"GÜZEL BİR AİLE YAPISI VAR"

İkinci kamp dönemlerinin devam ettiğini kaydeden tecrübeli futbolcu Kenan Özer, "Kampımız güzel ve gayet verimli gidiyor. Ben daha önce

İsmet Taşdemir hoca ile çalışmıştım. Onun takım yapısını, takımla bağlantısını ve bağını çok iyi biliyorum. Ben de takıma yeni dahil oldum. Umarım sakatlıksız, belasız güzel bir sezon geçiririz" dedi. Bodrumspor'da yeni bir yapılanma ve vizyon olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, "Güzel ve iyi bir kadro kurmaya çalışıyorlar. Bana da bu şansı verdiler. Ben de onlar ve takım için elimden geleni yapacağım. Bodrumspor'da yeni bir yapılanma, yeni bir vizyon var. Bunu bilerek geldim ve burada güzel bir aile yapısı var. Takım için iyi bir aile ortamı var ve inşallah başarılı olmak için takım arkadaşlarımla birlikte her şeyimizi vereceğiz" dedi.



'HEDEFLERİMİZİ NETLEŞTİRECEĞİZ'

SPOR Toto 1. Lig'de Bodrumspor'un yeni bir takım olduğunu belirten Kenan Özer, aile ortamıyla beraber hedeflerini netleştireceklerini kaydetti. Özer, "Bu ligde bütün takımlar şampiyonluk ister. Daha önce de bu ligde oynadım. Biz de neden olmasın diyoruz. Önce başlayalım, duruma göre aile ortamıyla birlikte mutlu bir şekilde sonuçları alarak hedeflerimizi netleştiririz diye düşünüyorum" dedi.

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