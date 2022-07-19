Atletizmde zirve yaptık

Denizli'de düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda 52.'si düzenlenen şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele etti. Final müsabakalarıyla sona eren şampiyonada, 17 ülkeden 265 sporcu mücadele etti. 42 branştaki yarışmalarda Türkiye 17 altın, 14 gümüş, 7 bronz ile birinciliği elde ederken, Hırvatistan 10 altın, 4 gümüş, 3 bronzla ikinci, Romanya da 5 altın, 9 gümüş, 10 bronz ile üçüncü oldu. Erkeklerde Orçun Ünalan (100 m), Mevlüt Kılıç (800 m), Ömer Faruk Bozdağ (1500 m), Enbiya Yazıcı (3000 m), İsmail Taşyürek (5000 m), İsmail Nezir (400 m engelli), Ali Demir (3000 m engelli), Lütfü Atalay (sırıkla atlama), Ali Peker (gülle atma), Muhammet Hanifi Zengin (cirit atma), 4x400 metre erkek milli takımı, kadınlarda Simay Özçiftçi (100 m), Pelinsu Şahin (1500 m), Sıla Ata (5000 m), Cansu Nimet Sayın (100 m), Pelinsu Şahin (3000 m engelli), Ece Narttürk (çekiç atma) altın madalya kazandı.

38 MADALYA KAZANDIK

ERKEKLERDE Orçun Ünalan (200 m), Baran Ergüven (1500 m), Diyar Ergüven (3000 m engelli), Mesut Bülbül (üç adım atlama), Atilla Göktuğ Taşdelen (yüksek atlama), Erdem Tilki (sırıkla atlama), Emre Çiftçi (çekiç atma), kadınlarda Beyzanur Seylan (100 m), Simay Özçiftçi (200 m), Sıla Ata (3000 m), Gülşah Cebeci (400 m engelli), Büşra Hatun Ekinci (gülle atma), Selma Davulcu (cirit atma), 4x100 metre kadın milli takımı gümüş, erkeklerde Mustafa Cinpolat (400 m), Utku Göler (3000 m), Halil Sade (5000 m), 4x400 metre erkek milli takımı, kadınlarda Sude Elif Serdar (sırıkla atlama), Berra Aygün (yüksek atlama), Arzu Atlı (cirit atma), Ayşenur Çelik (heptatlon) bronz madalya aldı.

■ SEBAHATTİN ALP