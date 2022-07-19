Fatma Yılmaz’dan muhteşem başarı

HIRVATİSTAN'DA düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası kadın milliler, 1 altın, 7 bronz madalya kazanarak 140 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda 36 kiloda mindere çıkan Fatma Yılmaz, finalde Ukraynalı Valeria Stancheva'yı son puan avantajı ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda 33 kiloda Duygu Gedik, 39 kiloda Yağmur Karabacak, 42 kiloda İrem Öztürk, 46 kiloda Nil Aktaş 54 kiloda Eylem Engin, 58 kiloda Yağmur Şen ve 62 kiloda İlayda Cin ise rakiplerini yenerek bronz madalya kazandı. Kadınlar takım sıralamasında Türkiye'nin üçüncü olduğu şampiyonada, Ukrayna birinci, Macaristan ise ikinci oldu.

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