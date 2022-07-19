Haydi hayırlısı

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in rakiplerini elemeleri durumunda bir sonraki turda oynayacağı takımlar belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz oldu. Kuraya seribaşı olarak katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı lacivertli ekip, bu turda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takım, ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

MAÇLAR AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden Konyaspor BATE Barisov'u elemesi halinde 3. ön eleme turuna çıkacak. Yeşil-beyazlıların bu turdaki rakibi ise Slovenya ekibi Koper ile Liechtenstein temsilcisi Vaduz eşleşmesinin galibi olacak. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Maccabi Netenya'yı geçmesi durumunda 3. ön eleme turuna çıkacak. Turunculacivertliler bu turda İzlanda ekibi Breidablik ile Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

HAKEMLER BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 21.00'de karşılaşacak. İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir, Perşembe günü saat 20.45'te Fatih Terim Stadı'nda İsrail temsilcisi Maccabi Netenya ile karşılaşacak.

Bu mücadeleyi Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek. Konyaspor'un, Belarus ekibi BATE Borisov takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek.