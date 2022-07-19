İzmir’in kadınları havuzda şampiyon

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu U-15 Kadın Takımı, Adana'da şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu U-15 Kadın Takımı, 2. Lig'de sezonu zirvede tamamladı. Adana'da 15-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2. Lig grup maçlarında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 20-7, Adana Büyükşehir Belediyespor'u 30-4, Antalyaspor'u 22-4 yenen mavi-beyazlı kadınlar, yarı finalde Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor'u 23-0 mağlup ederek finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu. Finalde Hatay temsilcisini de 19-4'lük skorla geçen İzmirli kadınlar 1. Lig'e yükseldi.

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