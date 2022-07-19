Manisa FK’dan Barış harekatı

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Manisa FK stoper arayışlarını sürdürüyor. Türkiye ve yurtdışından bir çok yıldıza kanca atan siyahbeyazlıların yeni adresi Malatya oldu. Yönetim, Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncusu Barış Başdaş ile ilgilenmeye başladı. Geçen sezonun ilk yarısını 1. Lig ekibi Samsunspor'da geçiren 32 yaşındaki stoper ikinci yarıda ise Malatya ekibine transfer olmuştu.

ÇOK SAYIDA TEKLİF VAR

Barış ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen siyah-beyazlı yönetim, maddi şartların oluşması halinde transferi resmiyete kavuşturmayı planlıyor. Barış'a 1. Lig'den çok sayıda teklif olduğu öğrenildi. Kasımpaşa'da yetişen Barış, Göztepe, Adana Demirspor, Karabükspor, Alanyaspor, G.Birliği, Karagümrük, yurtdışında da Hannover 96 formalarını terletti.