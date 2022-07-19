Nazilli’de çifte imza

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor dış transferde çifte imza attırdı. Siyah İnciler, geçen sezon Tarsus İdmanyurdu'nda 32 maçta forma giyen ve sol kanat mevkinde görev alan Göztepe'den Yılmaz Basravi ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı. Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören ile kendisini siyah-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Yılmaz, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak kendi hedeflerim ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğim" dedi.

ALİM HARLAK DA TAMAM

Nazilli Belediyespor, geçtiğimiz sezon Ankara Demirspor forması giyen sol ve sağ kanat mevkilerinde görev alan Alim Harlak ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Nazilli'de gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında el sıkışılan oyuncu Alim, kendisini siyah-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 26 yaşındaki oyuncu, futbola Muğlaspor altyapısında başladı, daha sonra Bucaspor ve Altınordu gelişim ligi takımlarında oynadı. Altınordu'da profesyonel futbol hayatına başlayan Harlak, daha sonra Bursa Nilüfer, Karacabey, Sarıyer, Etimesgut Belediyespor ve son olarak Ankara Demirspor formalarını başarıyla giydi. Geçen sene 34 maçta forma giyen oyuncu 3 gol ve 8 asist ile sezonu tamamladı. ■ RAMAZAN AYDEMİR