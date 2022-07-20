Barış tamam gibi

Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü stoper arayışlarını sürdürürken, gündeme gelen Barış Başdaş'ın transferinde önemli bir mesafe kat etti. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Yeni Malatyaspor'da görev yapan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncuyla bir süredir temaslar sürüyordu. Birinci Lig'in önemli ekiplerinden de teklifler alan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindiği öğrenildi.

KARİYERİ OLDUKÇA PARLAK

Barış Başdaş, kariyerinde Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Vavacars Fatih Karagümrük, Hannover 96, Yılport Samsunspor ve Yeni Malatyaspor formalarını terletti. Siyah-beyazlı yönetimin stoper adayları arasında Giresun'dan Douglas ve Iğdır FK forması giyen golcü Batuhan Karadeniz de yer alıyor. Manisa BŞB sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdürüyor.