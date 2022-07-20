Bodrumspor’da Adis çıkmazı

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor'da transfer çalışmaları sürerken, Göztepe'den ayrılan Adis Jahovic'in transferi çıkmaza girdi. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Makedon futbolcu ile görüştüklerini resmen açıklamıştı. Ancak 35 yaşındaki futbolcunun yeşil-beyazlı yönetimden yıllık 500 bin Euro talep ettiği ve görüşmelerin bu nedenle tıkandığı öğrenildi. Bodrumspor yönetimi Adis ile ortak noktayı bulmak için çabalarını sürdürürken alternatif isimleri de araştırmaya başladı. Türkiye'ye ilk kez 2016-2017 sezonu başında Göztepe'ye transfer olarak ayak basan Adis, Konyaspor ve Antalyaspor'da da görev yapmıştı.

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