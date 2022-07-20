  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrumspor’da Adis çıkmazı

Bodrumspor’da Adis çıkmazı

20.7.2022

Bodrumspor’da Adis çıkmazı
SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor'da transfer çalışmaları sürerken, Göztepe'den ayrılan Adis Jahovic'in transferi çıkmaza girdi. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Makedon futbolcu ile görüştüklerini resmen açıklamıştı. Ancak 35 yaşındaki futbolcunun yeşil-beyazlı yönetimden yıllık 500 bin Euro talep ettiği ve görüşmelerin bu nedenle tıkandığı öğrenildi. Bodrumspor yönetimi Adis ile ortak noktayı bulmak için çabalarını sürdürürken alternatif isimleri de araştırmaya başladı. Türkiye'ye ilk kez 2016-2017 sezonu başında Göztepe'ye transfer olarak ayak basan Adis, Konyaspor ve Antalyaspor'da da görev yapmıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA