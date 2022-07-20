Karşıyaka’da kadroya tırpan

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Karşıyaka, kalabalık kadrosundan eleme yapacak. Transferde İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan kanat Okan Baydemir, Altınordu'dan orta saha Polat Abay, Bayburt Özel İdarespor'dan orta saha Onur Kolay Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu ve geçen sezon takımda kiralık oynayan Çorum FK'dan orta saha Kerem Pala'yı alarak 6 takviye yapan, U19 takımından da 9 genci antrenmanlara alan KSK, 30 kişiyi geçen kadroyu 25'e çekmeyi planlıyor.

İKİ OYUNCU TAKIMDAN AYRILMIŞTI

BOLU'YA 22 Temmuz'da kampa gidecek Karşıyaka'da geçen sezon kiralık olarak gönderilen Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan'la yollar ayrılırken, İlyas ise takıma dönmüştü. Genç teknik direktör Erman Güraçar, Bolu'daki kampa kadar mevcut kadrodaki isimleri mercek altına alarak gönderilecek en az beş oyuncunun ismini yönetime verecek.