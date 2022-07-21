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Haberler Spor 5 yıl sonra döndü şampiyon oldu

5 yıl sonra döndü şampiyon oldu

Adalaspor’u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin bitimine 2 hafta kala mutlu sona ulaştı. Antrenör Fırat Yaren, “Bu şampiyonluk çok yakıştı” dedi

21.7.2022

5 yıl sonra döndü şampiyon oldu

Manisa 2. Amatör Küme'ye 5 yıl sonra katılan Salihli Beyliklispor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, 1. Amatör Küme'ye yükseldi. Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele eden Adalaspor ve Beyliklispor, ligin bitimine iki hafta kala Adala Şehit Mehmet Malçuk Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı uzatma dakikalarında Yusuf Kiremitçi'nin attığı golle 1-0 kazanan antrenör Fırat Yaren yönetimindeki Beyliklispor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

BAŞKAN MELİH ONGU MUTLU
5 yıl sonra lige katılan ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beyliklispor, 1. Amatör Küme'ye yükselen ilk takım oldu. Grupta 1. Amatör Küme'ye çıkacak olan takım ise bu hafta belli olacak. İlk 3 hafta galibiyetle tanışamadıkları ligde grubu şampiyon tamamladıklarını belirten antrenörü Fırat Yaren "Bu şampiyonluk 5 yıl sonra lige katılan Beyliklispor'a çok yakıştı" dedi. Kulüp başkanı Melih Ongu ise "Bu gururu bizlere yaşatan genç futbolcu arkadaşlarımıza ve Antrenörümüz Fırat Yaren'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. ■ EMRE SAÇLI

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