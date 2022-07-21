KSK transfer yapmayacak

TFF Üçüncü Lig'de 6 nokta takviye transferi gerçekleştiren Karşıyaka, transferde frene bastı. Geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyup golcü oyuncu Emre Gemici, kanat Okan Baydemir, orta saha Onur Kolay, forvet arkası Kerem Pala ile Altınordu altyapısından genç orta saha oyuncusu Polat Abay ve genç kaleci Enes Kalyoncu'yu renklerine bağlayan yeşil-kırmızılılar şu an için başka takviye yapmayacak. Karşıyaka, kamp döneminde oynanacak hazırlık karşılaşmalarındaki ihtiyaca göre transfere karar verecek. Çorum FK'dan bonservisiyle transfer olup antrenmanlara başlayan Kerem ve Enes'in transferini henüz resmi olarak açıklamayan İzmir ekibi cuma günü 12 günlüğüne Bolu'ya da kampa gidecek.

GİDECEKLER BELLİ OLACAK

Karşıyaka'da geçen sezon kiralık olarak gönderilen Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan'la yollar ayrılırken, İlyas ise takıma dönmüştü. Genç teknik direktör Erman Güraçar, Bolu'daki kampa kadar mevcut kadrodaki isimleri mercek altına alarak gönderilecek en az beş oyuncunun ismini yönetime verecek.