Fenerbahçe alkış aldı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı dış basında geniş yer buldu. Ukrayna'dan Footbal24, Jesus'un Fenerbahçe ile yeni bir hikaye yazmak için Dinamo Kiev karşısına çıktığını fakat umduğunu bulamadığını yazdı. İstanbul'daki maçta bir sürpriz de yaşanabilir Fenerbahçe farklı da kazanabilir" ifadeleri kullanıldı.

'KIEV ŞUT ÇEKEMEDİ'

Portekiz basınından A Bola, "Maç büyük ölçüde Jesus'un Fenerbahçe'si tarafından domine edildi. Türkiye'de turu geçmek isteyen Jesus bu eşleşmede daha çekici görünüyor" ifadelerini kullandı. O Jogo Jorge Jesus'un ilk sınavında beraberlikle yetindiğini ifade etti. Perild ise Dinamo Kiev'in kaleyi bulan şut çekemediğini yazdı. Brezilya'dan Globo, Arao'nun Fenerbahçe'deki ilk maçına damga vurduğunu okuyucularına aktardı. Almanya'dan Bild maçı "Kiev, Türkiye'nin en iyi takımı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı" şeklinde gördü.

'LUCESCU KAHRAMAN'

Kicker ise "Ukrayna'nın rekortmen şampiyonu savaş sonrası ilk resmi maçında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı" ifadelerini kullandı. İngiltere'den The Sun, Mircea Lucescu'nun savaş esnasında önemli bir duruş sergileyerek Ukrayna'nın kahramanlarından biri olduğunun altını çizdi. Mircea Lucescu, kendisi ve oyuncuları için zor bir dönemin ardından futbol oynamaya geri döndüğü için de mutlu dedi.

İRFAN'I TOPA TUTTULAR

FENERBAHÇE'DE eleştirilerin odağındaki isim İrfan Can Kahveci oldu. Sarı-lacivertlilerde taraftarın dikkatini sadece İrfan Can Kahveci çekti. Fenerbahçe'nin Türkiye'ye avantajlı bir skorla dönmesine rağmen sosyal medyada topa tutulan İrfan Can Kahveci, önceki gece Twitter'da Türkiye gündemine oturdu. Maçtan sonra İrfan Can için 15.000 adet Tweet atıldı ve eleştiri yağmuruna tutuldu.