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Haberler Spor Fırtına’da mutlu son

Fırtına’da mutlu son

Trabzonspor Manchester United’dan 24 yaşındaki Axel Tuanzebe’nin transferinde son aşamaya geldi

22.7.2022

Fırtına’da mutlu son

Süper Lig şampiyonu Trabzon'da sağ stoper arayışları sürerken Axel Tuanzebe ismi yeniden gündeme geldi. Menajerlerin bir kez daha Kongolu ismi önermesinin ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı da onay verince yönetim harekete geçti. Bordomavililer, 24 yaşındaki futbolcu için bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başladı. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. İngiliz ekibinde ilk 11 şansı bulamayan daha önce kiralık gittiği Aston Villa ve Napoli gibi ekiplerde de ilk tercih olarak görülmeyen Axel Tuanzebe direkt oynayacağı için Trabzonspor'u istiyor.

DEVLER LİGİ KOZU
Kongo asıllı İngiliz stoper ayrıca bordo-mavili Karadeniz temsilcisinin grup aşamasına kalması durumunda kendisini Avrupa arenasında gösterme şansı bulacağı için de Karadeniz ekibini tercih ediyor. Tuanzebe'ye talip olan bir diğer kulüp ise İngiltere'den Bournemouth.

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