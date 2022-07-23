Bucaspor’da Tunç Murat’a dev kanca

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Bucaspor 1928'de Tunç Murt Behram transferin gözdesi oldu. Sarı-lacivertli ekipte geçen sezon attığı gollerle dikkatlerini üzerine çeken 32 yaşındaki hücum oyuncusu 1. Lig ekiplerini peşine taktı. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ve Erzurumspor, Tunç Murat için devreye girerken menajerler kanalıyla maliyet araştırmasına başladı. Sarı-lacivertlilerle, ocak ayında 2024 yılına kadar sözleşme yenileyen yıldız futbolcunun cazip bir teklif gelmesi halinde satılması gündemde.



PİYASA DEĞERİ 125 BİN EURO

2020 yılında Vanspor FK'dan İzmir ekibine transfer olan Tunç Murat, Buca'da iki yılını geride bıraktı. Santrfor mevkiinin yanı sıra forvet arkası ve sol kanat olarak da forma giyen Tunç Murat, çok yönlü olmasıyla dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 125 bin Euro olan futbolcu için yönetim henüz bonservis bedeli belirlemedi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Mersin İdmanyurdu, Oyak Renault, Güngören, Şanlıurfa, Göztepe, Diyarbekirspor, Niğde ve Nevşehir formalarını da giydi.





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