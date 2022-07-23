Fenerbahçe tam gaz

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun ardından stopere de önemli bir takviye yaptı. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 30 yaşındaki Joao Pedro'yu kadrosuna dahil ederek ezeli rakibi Galatasaray'a dev çalım atan Kanarya, takımdan ayrılacak olan Kim Min-Jae'nin alternatifini buldu. Stoper arayışlarında ilk olarak Fluminense'den Nino'yu gündeme alan F.Bahçe, Brezilya ekibinin 6 milyon Euro istemesi nedeniyle transferi askıya almıştı.



İMZALAR GELECEK HAFTA ATILACAK

Sarı-lacivertliler bu kez, Willian Arao'yu transfer ettiği Flamengo'nun savunma oyuncusu Gustavo Henrique için harekete geçti. Kanarya, 29 yaşındaki stoperin menajerleriyle maaş ve sözleşme süresi konusunda el sıkıştı. 1.96 metre boyundaki 29 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 10 maçta forma giyerken, 2 de gol kaydetti. Gustavo bu karşılaşmalarda 2 sarı kart gördü. Savunmacının güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro.



Fenerbahçe Brezilya ekibi Flamengo'ya bu transfer için 48 saat süre tanıyacak. Tecrübeli savunmacının Flamengo ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Futbola Santos altyapısında başlayan Gustavo Henrique, 3 yıl önce bedelsiz olarak Flamengo'ya transfer oldu. Profesyonel kariyerinde 219 resmi maça çıkan Henrique, 15 gol atıp 5 de asist üretti.